Трамп счел «замечательной» идею отправить Пелоси на Марс

Президент США Дональд Трамп в шутку назвал «замечательной» идею отправить спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Марс.

В ходе предвыборного митинга в Аризоне глава государства заявил, что США станут первой страной, которая отправит астронавта на Марс. Он отметил, что астронавтом может быть женщина.

Один из присутствовавших на митинге сторонников президента предложил отправить на Марс Пелоси.

«Он сказал: «Пусть это будет Нэнси Пелоси». Это прекрасно. Кто это сказал? Это просто замечательно», – ответил Трамп.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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