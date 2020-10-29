Сенатор США призывает ввести новые санкции против России за кибератаки

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Американский сенатор Боб Менендес призывает администрацию США ввести новые санкции против пяти российских граждан, которым предъявлено обвинение в кибератаках на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщается на сайте комитета сената США по международным отношениям.

«Угроза злонамеренной российской киберактивности реальна, и министерство финансов должно послать правительству России сигнал о нулевой терпимости для предотвращения будущих атак», – заявил сенатор.

Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в хакерских атаках, а также распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Соединенными Штатами против российских спецслужб обвинения.

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