Сенатор США призывает ввести новые санкции против России за кибератаки
Американский сенатор Боб Менендес призывает администрацию США ввести новые санкции против пяти российских граждан, которым предъявлено обвинение в кибератаках на территории Соединенных Штатов.
Об этом сообщается на сайте комитета сената США по международным отношениям.
«Угроза злонамеренной российской киберактивности реальна, и министерство финансов должно послать правительству России сигнал о нулевой терпимости для предотвращения будущих атак», – заявил сенатор.
Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в хакерских атаках, а также распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Соединенными Штатами против российских спецслужб обвинения.
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