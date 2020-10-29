Посольство РФ высмеяло данные о российской помощи сепаратистам Каталонии

Посольство России в Испании высмеяло сообщения о российской помощи сепаратистам Каталонии в 2017 году.

В шуточном комментарии, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter, информация о прибытии 10 тысяч российских солдат в регион названа «неполной».

«Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать», – продолжает шутку посольство.

По данным испанских СМИ, судья Хоакин Агирре заявил, что в 2017 году некая российская организация якобы предлагала бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону направить в регион 10 тысяч военных.

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