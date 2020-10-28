Кравчук призвал РФ разблокировать процесс обмен удерживаемых лиц
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонид Кравчук призвал российскую сторону разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Также представители Украины настояли на взаимном освобождении людей из списка, который украинская сторона передала еще в июле.
Кроме того, представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и ТКГ Хайди Грау попросила ускорить процесс обмена удерживаемых лиц, так как пока продолжаются переговоры, люди находятся в условиях заключения, что не очень гуманно.
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