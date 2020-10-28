Названы победители конкурса «Лидеры России. Политика»

В российской столице вечером в среду прошла церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика», всего их оказалось 49.

На старте проекта его организаторами было получено почти 34 тыс. заявок.

Победители получают право на участие в образовательной программе и возможность поработать с одним из наставников конкурса.

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что опция работать с наставниками имеется не только у победителей.

«Ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом», — отметил он.

Как известно, конкурс проводится по поручению Владимира Путина, а его организатором стало АНО «Россия — страна возможностей».