Визит Путина в Сербию не состоится в ноябре
Максимс Краюшкинс
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Президент РФ Владимир Путин не посетит Сербию в ноябре, дата визита будет определена позднее. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официально представитель президента Дмитрия Пескова.
«Окончательная дата не была еще определена. В ноябре не будет», — говорится в сообщении.
Ранее Песков сообщил, что визит Путина в Белград стоит на повестке дня.
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