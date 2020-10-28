Володин заявил, что Силуанов не слышит запросы граждан и депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул министра финансов России Антона Силуанова в том, что он не слышит запросов граждан и депутатов, передает ТАСС.

В ходе обсуждения проекта федерального бюджета Володин осудил изначальную позицию ведомства по вопросу бесплатного горячего питания для школьников.

«Президент вмешался в эту ситуацию и принял решение. А в выступлении вы говорите как о достижении», — заявил председатель ГД.

Он отметил, что нижней палате хотелось бы видеть в главе Минфина партнера, который слышит запросы депутатов и граждан.

«А у нас получается, что президент слышит, а министр финансов нет», — сказал Володин.

Он добавил, что министерство должно признавать случаи, когда мнение президента в конечном итоге не совпадало с позицией ведомства.

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