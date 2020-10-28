Алиев поблагодарил Эрдогана за помощь в карабахском конфликте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность главе Турции Тайипу Эрдогану за помощь в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алиева.

«Ваша твердая и однозначная позиция по армяно-азербайджанскому конфликту, ваша непоколебимая поддержка нашего дела являются ярким примером нашей солидарности и очень ценны для нашего народа», — говорится в послании.

Характер оказанной Анкарой помощи в документе не уточняется.

Отмечается, что Алиев приурочил свои поздравления в связи с празднованием в Турции Дня республики 29 октября.

Азербайджанский лидер добавил, что Баку продолжит проводить курс исходя из принципа «Одна нация, два государства».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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