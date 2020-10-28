Коронавирус выявили у мэра Уфы
Коронавирусную инфекцию выявили у мэра Уфы Ульфата Мустафина, болезнь протекает тяжело. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, передает РИА «Новости».
»Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения легких. Проходит лечение...», — рассказал глава региона.
Хабиров также добавил, что Мустафин является для него не просто мэром Уфы, но еще и близким товарищем. Глава республики отметил, что навещал на прошлой неделе заболевшего.
Он также подчеркнул, что городская администрация продолжает работать и готовится к зиме.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Находки выздоровел после перенесенного коронавируса
— Заместитель главы правительства Приморья заразился коронавирусом
— Mash: отец Леонида Агутина госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19