Премьер-министр Японии объявил о курсе на укрепление союза с США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на выступлении в парламенте страны заявил, что Токио намерен выстраивать внешнюю политику с упором на укрепление союза с Соединенными Штатами, развивая при этом и сотрудничество с азиатскими странами, сообщает РИА «Новости».

«Союз Японии и США является стержнем внешней политики нашей страны для обеспечения ее безопасности», — заявил премьер.

По его словам, сотрудничество между Вашингтоном и Токио будет продолжено по самому широкому спектру областей, в том числе по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Суга добавил, что считает важным сохранить стабильные отношения с Пекином и странами АСЕАН, а также обеспечить свободное судоходство и торговлю в Индийском и Тихом океанах.

Кроме того, премьер-министр империи указал, что Токио продолжит развивать сотрудничество с Москвой «в широком спектре областей», в том числе по вопросу заключения мирного договора.

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