Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза России иметь счета за рубежом

Государственная дума на пленарном заседании 28 октября приняла закон о запрете для зампреда, секретаря и членов Совета Безопасности России иметь счета и вклады за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения коснутся федерального закона «О безопасности». Автором инициативы является глава государства Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию.

В законопроекте указано, что Совет Безопасности России является конституционным совещательным органом, который в том числе должен поддерживать гражданский мир и согласие в стране, охранять суверенитет РФ, ее независимость и государственную целостность, а также предотвращать внутренние и внешние угрозы.

Зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза «в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».

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