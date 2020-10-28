Экс-мэру Челябинска назначили три года колонии за получение взятки

Суд назначил бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву три года колонии по обвинению в получении взятки в 2,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска.

По информации следствия, Тефтелев и еще один бывший сотрудник челябинской администрации, глава управления капстроительства Евгений Пашков, в период с 2015 по 2019 годы получили взятку на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой компании за общее покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости. Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Тефтелеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Также суд сохранил арест на имущество и денежные средства экс-мэра и его близкого родственника на сумму свыше 60 млн рублей.

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