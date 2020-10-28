Более 69 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Свыше 69 млн граждан США досрочно проголосовали на грядущих в ноябре всеобщих выборах. Об этом свидетельствуют данные портала United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Согласно его информации, в США проголосовали досрочно уже 69 462 825 избирателей. Из них более 46 млн человек проголосовали по почте, а свыше 23 млн сделали это лично.

3 ноября в США пройдут всеобщие выборы, на которых будут избираться президент, вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.

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