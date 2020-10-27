Байден призывает расширить международные санкции против окружения Лукашенко

Кандидат в президенты США Джо Байден призывает международное сообщество значительно расширить санкции против окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление претендента на пост главы государства.

Байден выступает за заморозку оффшорных счетов «приспешников» Лукашенко, указано в заявлении. Кроме того, в качестве президента кандидат от демократов обещает работать с европейскими партнерами над планом экономической поддержки Белоруссии.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что с 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка.

25 октября истек срок «народного ультиматума», который она предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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