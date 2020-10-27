Премьер Белоруссии заявил о провале общенациональной забастовки

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что объявленная оппозицией общенациональная забастовка не состоялась, передает БелТА.

По его словам, обстановка на предприятиях республики «спокойная и рабочая».

«Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся», — отметил Головченко.

Глава правительства подчеркнул, что эта идея и не могла реализоваться, поскольку граждане Белоруссии настроены на работу и «на то, чтобы семьи получали доход».

25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.

В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.

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