Премьер Белоруссии заявил о провале общенациональной забастовки
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что объявленная оппозицией общенациональная забастовка не состоялась, передает БелТА.
По его словам, обстановка на предприятиях республики «спокойная и рабочая».
«Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся», — отметил Головченко.
Глава правительства подчеркнул, что эта идея и не могла реализоваться, поскольку граждане Белоруссии настроены на работу и «на то, чтобы семьи получали доход».
25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.
В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.
В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.
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