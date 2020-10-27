Москва поддержала конституционную реформу в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем подтвердил поддержку Москвой конституционной реформы в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Министры также обменялись мнениями о текущей ситуации в Беларуси. С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране», — сообщил МИД.

Также министры обсудили подготовку совместного заседания, которое должно пройти в Минске в ноябре.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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