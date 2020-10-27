Поляков: обе партии готовятся не признать итоги президентских выборов в США

Телекомпания CNN сообщила, что Министерство внутренней безопасности США подготовило команды из сотрудников пограничной, таможенной и иммиграционной служб к ожидаемым беспорядкам во время и после президентских выборов, которые состоятся 3 ноября.

«Президентские выборы в США 2020 года существенно отличаются от всех предыдущих кампаний, - констатирует Леонид Поляков, доктор философских наук, профессор ВШЭ, член СПЧ. — Во-первых, они проходят в обстановке тяжелой пандемии коронавируса, во-вторых, в обстановке близкой к гражданской войне на расовой почве. Раскол Америки на два враждующих лагеря, возникший после победы Трампа в 2016 году, заметно углубился.

Обе стороны – республиканцы и демократы – рассматривают эти выборы как сражение, которое нельзя проиграть. Поэтому все обычные проблемы, связанные с транспарентностью, доступностью для наблюдателей процедуры голосования и подсчета голосов, регистрацией или не регистрацией избирателей, вписывания «мертвых душ» и утери бюллетеней, присланных по почте, радикально обострились. Для каждой стороны в случае проигрыша найдется масса поводов заявить о фальсификациях и, на этом основании, не признать результаты выборов.

В этот раз 80 миллионов бюллетеней будет получено по почте и не очень понятно, какой процент будет потерян, сколько будет признано недействительными и когда реально закончится их подсчет – это может растянуться на недели, как в 2000 году.

Впервые в огромных масштабах разрешена процедура досрочного голосования (уже голосовало около 50 миллионов), и вопросы точного учета этих голосов тоже неизбежно возникнут.

На этом основании вполне логично учитывать сценарий серьезных конфликтов с переходом к массовым беспорядкам с применением насилия. Что, вероятно, потребует жестких действий со стороны федеральных правоохранительных органов».