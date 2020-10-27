Милонов опроверг информацию, что его нет на заседании Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил агентству РИА «Новости», что он находится на заседании Госдумы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что депутатов Наталью Поклонскую и Виталия Милонова, входящих в состав фракции «Единая Россия», не допустили на пленарное заседание из-за отказа сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Поклонская сразу опровергла информацию о недопуске ее на заседание.

«Я не знаю, что это за история. Вот, сижу сейчас на заседании, голосую», — сказал Милонов.

Как уточнили в аппарате депутата, прежняя справка Милонова, которую он получал, устарела. В воскресенье депутат не успел пройти новое тестирование, но сделал его позднее. «Новый тест, который он сделал, еще не был готов к моменту заседания», — передает информацию агентство.

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