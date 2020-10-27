Лукашенко: протестующие студенты должны быть отчислены из вузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что студенты, которые принимают участие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Лукашенко, студенты, принимавшие участие в несанкционированных акциях протеста, лишаются права быть студентами.

«Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — сказал Лукашенко в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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