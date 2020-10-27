Эрдоган потребовал привлечь к ответственности политика из Нидерландов из-за карикатуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился 27 октября в генпрокуратуру страны с жалобой на действия лидера крайне правой Партии свободы Нидерландов Герта Вилдерса после того, как тот опубликовал пост в Twitter с карикатурой на турецкого лидера, назвав его террористом. Об этом информирует агентство Anadolu.

Жалобу в прокуратуру от имени главы республики подал адвокат Хусейн Айдын. В апелляции указывается, что карикатура нидерландского политика не имеет ничего общего с понятиями свободы слова.

Эрдоган потребовал возбуждения против Герта Вилдерса уголовного дела по статье «Посягательство на честь и достоинство президента Турции».

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