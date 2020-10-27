Госдума приняла закон о правительстве

Государственная дума приняла в третьем чтении проект Федерального конституционного закона «О правительстве России», который нацелен на реализацию новых положений Конституции. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Отмечается, что по новой процедуре формирования кабмина председатель, его заместители и федеральные министры (кроме министров так называемого силового блока) назначаются президентом страны после их утверждения Государственной думой.

Министров «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) также выбирает президент после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатура премьер-министра выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров — премьер-министром. Глава государства должен их назначить, но вправе в последующем отстранить любого из них от должности.

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