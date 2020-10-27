В Бишкеке врио мэра сменился в шестой раз за три недели

В Бишкеке исполняющий обязанности мэра сменился в шестой раз за три недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.

И. о. президента Киргизии Садыр Жапаров назначил Балбака Тулобаева и. о. мэра Бишкека, сообщили в ведомстве.

Накануне Тулобаев покинул пост полномочного представителя правительства Киргизии по Иссык-Кульской области. До этого он возглавлял аппарат мэрии киргизской столицы.

Занимавший должность мэра Бишкека два года Азиз Суракматов написал заявление об отставке на фоне массовых беспорядков 6 октября. Его обязанности начал исполнять «народный мэр» Жоошбек Коеналиев. 7 октября обязанности градоначальника перешли к первому вице-мэру Алмазу Бакетаеву. 8 октября муниципалитет вновь возглавил Суракматов вплоть до 20 октября, когда передал свои полномочия Нариману Тюлееву, возглавлявшему столицу в 2008-2010 годах. 22 октября Тюлеев сам объявил об отставке и передал полномочия первому вице-мэру Бакетаеву.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. 9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

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