Греция обвинила Турцию в нарушении международных норм

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что турецкие власти хотят разыграть религиозную карту в зоне Восточного Средиземноморья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Греческий премьер отметил, что такая ситуация создает напряженность в регионе.

«К сожалению, эта страна постоянно нарушает все международные нормы, все вопросы мира в регионе», — сказал Мицотакис.

Он призвал «остановить провокационные действия» Турции в рамках общих интересов, а также определить «конкретные пределы» для действий страны.

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