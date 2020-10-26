В Кремле прокомментировали переговоры по Карабаху в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировали переговоры глав МИД Армении и Азербайджана с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганомс в Вашингтоне по нагорнокарабахскому вопросу.

Он выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для соперничества и конкуренции. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова приветствовать любые шаги, которые помогут предотвратить войну.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию в зоне соприкосновения и по-прежнему считаем, что никакого урегулирования, кроме мирного, у этой проблемы быть не может», — заявил Песков.

Ранее госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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