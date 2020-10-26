Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем в прямом эфире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перепутал действующего главу государства Дональда Трампа с бывшим американским лидером Джорджем Бушем во время онлайн-передачи «Я проголосую» 25 октября. Об этом сообщает New York Post.

«Еще четыре года при Джордже, эм, Джордже... если Трамп будет избран, мы окажемся в другом мире», — сказал Байден.

Демократ назвал выборы 2020 года, в которых участвуют он и Трамп, «самыми значимыми выборами за долгое время».

Джордж Буш являлся 43-м президентом США, он возглавлял государство с 20 января 2001 года по 20 января 2009 года. На этом посту его сменил Барак Обама.

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