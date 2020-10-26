Трамп хочет уволить глав ФБР, ЦРУ и Пентагона

В случае своего переизбрания на второй срок президент США Дональд Трамп планирует уволить нескольких высокопоставленных чиновников в сфере нацбезопасности. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.

По данным портала, Трамп хочет уволить директора ФБР Кристофера Рэя, директора ЦРУ Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера.

Отмечается, что список запланированных замен намного длиннее, но эти три кандидата на увольнение в приоритете. При этом, по данным источника, директор ЦРУ Хаспел рассматривает возможность уйти самостоятельно независимо от того, кто победит на выборах.

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