Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за COVID-19

Правительство Украины отказалось от очных заседаний из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает DW.

«Правительство должно на собственном примере продемонстрировать, что работа онлайн сегодня является требованием времени. Она сохранит здоровье украинцев», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что соответствующее решение правительство приняло 21 октября. Постановление о возможности работы в онлайн-режиме утверждалось для обеспечения возможности бесперебойной работы правительства в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

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