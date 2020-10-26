США ищут способ сделать Россию «дружественным партнером»

Представитель совета по Нацбезопасности Белого дома Джон Уллиот заявил, что США ищут путь, на котором Россия «откажется от агрессии» в отношении других стран и станет «дружественным партнером» для Вашингтона и Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Трамп знает, что мир приходит через силу, и мы ищем другой путь с Россией - тот, в котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы», — сказал он.

По словам Уллиота, Трамп для налаживания отношений с Россией прикладывает больше усилий, чем любой американский президент со времен Рональда Рейгана.

При этом он добавил, что администрация Трампа «осторожно оптимистична» в отношении достижения соглашения с Россией и Китаем по части контроля над вооружениями для ограничения ядерного оружия.

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