США ищут способ сделать Россию «дружественным партнером»
Представитель совета по Нацбезопасности Белого дома Джон Уллиот заявил, что США ищут путь, на котором Россия «откажется от агрессии» в отношении других стран и станет «дружественным партнером» для Вашингтона и Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Трамп знает, что мир приходит через силу, и мы ищем другой путь с Россией - тот, в котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы», — сказал он.
По словам Уллиота, Трамп для налаживания отношений с Россией прикладывает больше усилий, чем любой американский президент со времен Рональда Рейгана.
При этом он добавил, что администрация Трампа «осторожно оптимистична» в отношении достижения соглашения с Россией и Китаем по части контроля над вооружениями для ограничения ядерного оружия.
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