Пушков прокомментировал обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter оценил заявление президента США Дональда Трампа, который ранее пообещал с легкостью урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

Он заявил, что американский лидер сделал заявление «в своем репертуаре».

Политик подчеркнул, что США не смогли разрешить конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему КНДР.

«Но другого ответа он (Трамп. — «Газета.Ru») дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов», — написал сенатор.

Ранее Трамп пообещал, что США «легко» разберутся в нагорно-карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что «легко» добьется мирного урегулирования в Карабахе

— Армения и Азербайджан вновь договорились о прекращении огня

— Трамп объявил о хорошем прогрессе на переговорах по Карабаху