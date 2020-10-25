Пушков прокомментировал обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter оценил заявление президента США Дональда Трампа, который ранее пообещал с легкостью урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе.
Он заявил, что американский лидер сделал заявление «в своем репертуаре».
Политик подчеркнул, что США не смогли разрешить конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему КНДР.
«Но другого ответа он (Трамп. — «Газета.Ru») дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов», — написал сенатор.
Ранее Трамп пообещал, что США «легко» разберутся в нагорно-карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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