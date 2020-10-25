Кличко лидирует на выборах мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко лидирует на выборах градоначальника, он получил 45,93% голосов. Об этом следует из данных exit poll, обнародованных телеканалом «Украина 24» по окончании работы избирательных участков.

Сообщается, что политик прошел во второй тур вместе с кандидатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александром Поповым, за которого проголосовали 9,62% киевлян.

В воскресенье, 25 октября, в 24 регионах Украины прошли местные выборы.