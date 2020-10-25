На Украине захотели взыскать с России деньги за «нанесенный ущерб»
В Верховной раде Украины готовят законопроект, который должен позволить Киеву требовать у России выплатить средства за «нанесенный ущерб». Об этом сообщает член партии «Голос» Кира Рудик, передает РИА «Новости».
«Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», — говорится в сообщении.
По словам Рудик, если Украина займется такими подсчетами, сумма может достигнуть нескольких миллиардов долларов США.
«Пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем», — сказала она.
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