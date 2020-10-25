На Украине захотели взыскать с России деньги за «нанесенный ущерб»

В Верховной раде Украины готовят законопроект, который должен позволить Киеву требовать у России выплатить средства за «нанесенный ущерб». Об этом сообщает член партии «Голос» Кира Рудик, передает РИА «Новости».

«Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», — говорится в сообщении.

По словам Рудик, если Украина займется такими подсчетами, сумма может достигнуть нескольких миллиардов долларов США.

«Пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем», — сказала она.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Украины Зеленский готов принять в стране Олимпийские игры

— В партии Медведчука прокомментировали блокировку его YouTube-канала

— На Украине признали невозможность возобновить производство «Русланов»