Трамп не беспокоится за итоги предстоящих выборов
Максимс Краюшкинс
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у гешл нет причин для беспокойства за итоги предстоящих выборов. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома США.
«У нас есть 10 дней до выборов, и, знаете, меня ничего не беспокоит. Я думаю, что у нас все очень хорошо, посмотрите на цифры во Флориде», — сказал Трамп.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
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