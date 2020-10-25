Трамп не беспокоится за итоги предстоящих выборов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у гешл нет причин для беспокойства за итоги предстоящих выборов. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома США.

«У нас есть 10 дней до выборов, и, знаете, меня ничего не беспокоит. Я думаю, что у нас все очень хорошо, посмотрите на цифры во Флориде», — сказал Трамп.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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