Помпео призвал Лукашенко выпустить из Белоруссии гражданина США Шклярова

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Белоруссии Александром Лукашенко немедленно отпустить американского гражданина Виталия Шклярова и дать ему покинуть Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя госдепартамента.

«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — говорится в сообщении.

Помпео Ранее в ходе телефонного разговора призвал Лукашенко не опасаться угрозы со стороны стран-членов Североатлантического альянса.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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