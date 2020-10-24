Эрдоган предрек конец Европы из-за исламофобии

Европа приближает собственный конец, «открыв фронт против мусульман», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит турецкое агентство Anadolu.

В последнее время исламофобия в Европе усиливается, уверен турецкий лидер. В частности он упомянул операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которую назвал «неуважительным налетом».

«Европа фактически готовит свой собственный конец, выступая против мусульман. Они должны как можно скорее избавиться от этой болезни исламофобии, иначе она обрушит всю Европу изнутри», – подчеркнул Эрдоган.

При этом глава Турции заявил о готовности приложить все возможные усилия для обеспечения мирной жизни мусульманского сообщества в Европе.

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