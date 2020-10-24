Неизвестные угрожают обезглавить главу лионского округа

Неизвестные разрисовали школу во французском городе Лионе, пригрозив «обезглавить» главу администрации восьмого округа города Оливье Берзана, передает РИА «Новости».

23 октября мэр французского города Брон Жереми Брео заявил, что не отступит от исполнения ряда действий, которые, по его словам, мешают ряду преступников.

На фасаде школы Лиона 24 октября утром были найдены несколько граффити с угрозами «обезглавить» Берзана. Такие же угрозы получили преподаватели и учащиеся местной школы. Берзан отметил, что уже посетил полицейский участок и подал жалобу.

«Не может быть и речи о том, чтобы подобные действия оставались безнаказанными, нужно будет найти виновных», — подчеркнул мэр, добавив, что эти угрозы «неслыханны» и являются «чистой ненавистью».

16 октября житель Франции обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что нападавший родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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