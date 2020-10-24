Губернатор Петербурга самоизолировался из-за контакта с человеком с COVID-19
Анна Светлова
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с человеком с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Отмечается, что все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме видеоконференции. В пресс-службе уточнили, что данное решение было принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц и представителей общественности.
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