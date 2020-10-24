Экс-советник премьера Великобритании заявил о негласных мерах против России

Бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабинета министров Марк Седвилл заявил, что в ответ на инцидент в Солсбери власти страны приняли в отношении России ряд «негласных мер». Об этом информирует газета Times.

«После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали целую разведывательную сеть РФ в Британии», — сказал Седвилл.

По его словам, британские власти также приняли несколько скрытых мер, в том числе остановку нескольких потоков незаконных денежных средств из России, а также другие негласные меры.

Седвилл подчеркнул, что Россия должна была знать, что ей придется «заплатить за эту операцию более высокую цену», чем ту, которую она ожидала.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждениям британских властей, были отравлены веществом «Новичок». Лондон обвинил в отравлении Скрипалей Россию, Москва это категорически отрицает.

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