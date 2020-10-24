Коронавирус выявили у президента Польши
Анна Светлова
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Коронавирусную инфекцию выявили у президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский на своей странице в Twitter.
«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо», — написал Спихальский.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял решение самоизолироваться дома после обнаружения коронавируса у одного из членов его семьи.
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