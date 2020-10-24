Трамп оценил свои шансы на лидерство в президентской гонке

Президент США Дональд Трамп оценил свои шансы на лидерские позиции в президентской гонке. Об этом сообщает RT.

Он выразил мнением , что его президентская кампания одержит победу в предстоящей гонке.

«Это (предвыборный митинг во Флориде. — «Газеты.Ru») не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно?» — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома выразил мнением, что его предвыборная кампания четыре года назад отставала от текущей.

Президентский выборы в США состоятся 3 ноября.

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