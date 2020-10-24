Медведев: в странах продолжают свергать властей под прикрытием «демократии»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что сценарий свержения властей и поддержки оппозиции под прикрытием «демократии» продолжает повторяться. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте телеканал RT.

По его словам, по-прежнему происходит насаждение раскола в обществе. Он напомнил, как в 2003 году международная коалиция во главе с Соединенными Штатами, включающая ряд стран НАТО, вторглась в Ирак.

«Под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения был свергнут и казнен законный президент страны Саддам Хусейн», — отметил Медведев, добавив, что в итоге было уничтожено «авторитарное государство» и создано «истинно демократическое».

Он также обратил внимание на то, что с 2012 года «США в сотрудничестве со странами НАТО предоставляли тайную военную поддержку повстанцам в Сирии». По мнению Зампреда Совбеза, это привело лишь к масштабному кровопролитию и внутреннему кризису в сирийском государстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев выразил озабоченность американскими биологическими исследованиями

— Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

— Медведев заявил, что помощь вакциной другим странам должна быть вне политики