Инаугурация нового президента Боливии пройдет 8 ноября

Экс-министр экономики Боливии Луис Арсе, одержавший победу на президентских выборах в стране, принесёт присягу в качестве главы государства в воскресенье, 8 ноября. Об этом в своем Twitter сообщает верхняя палата парламента страны.

«Председатель парламента Ева Копа сообщила, что 29 октября состоится заключительное заседание Многонациональной законодательной ассамблеи, а 8 ноября пройдет принятие присяги избранного президента Луиса Арсе», — указано в заявлении парламента.

18 октября в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. За Луиса Арсе, который является соратником экс-президента республики Эво Моралеса, проголосовали 55,1% избирателей.

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