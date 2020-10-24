Путин назначил нового посла РФ в Словакии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Братчикова послом РФ в Словакии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Братчикова Игоря Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой Республике», — указано в документе.

Ранее послом России в Словакии был Алексей Федотов. Он находился на этом посту с 2014 года. Российский лидер освободил его от должности другим указом.

Братчиков является выпускником Московского государственного института международных отношений. Он закончил вуз в 1979 году. С 1998 по 2000 год Братчиков был советником-посланником посольства России в Германии. После этого он был во главе Четвертого и Третьего Европейских департаментов МИД России. Затем дипломата назначили послом России в Швейцарии и Лихтенштейне. До нового назначения Братчиков занимал должность посла МИДa по особым поручениям.