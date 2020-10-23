ФБР попросило Сенат допросить бывшего соратника сына Байдена

Федеральное бюро расследований попросило бывшего делового партнера сына Байдена Хантера приехать в Сенат в пятницу и ответить на ряд вопросов, сообщает Fox News со ссылкой на адвокатов приглашаемого Тони Бобулински.

Помимо этого, ФБР попросило Бобулински, который накануне обвинил бывшего вице-президента Джо Байдена во лжи и причастности к бизнесу сына, передать копии данных с его телефонов.

ФБР отказалось от комментариев Fox News, аргументируя это «стандартной практикой бюро не подтверждать и не опровергать факт расследования».

Сенатор Рон Джонсон рассказал каналу, что рад проявлению заинтересованности к делу сына Байдена со стороны ФБР.

Я рад, что они [ФБР], наконец, проявляют интерес к этим финансовым вопросам, которые наши комитеты расследуют в течение нескольких месяцев», — сказал Джонсон.

Ранее газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена. В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп хочет пригласить на дебаты возможного свидетеля по делу сына Байдена

— Экс-партнер Хантера Байдена подтвердил привлечение Джо Байдена к бизнесу сына