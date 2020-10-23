Глава Тарусского района сообщил об угрозах расправой после декоммунизации улиц

Глава Тарусского района Калужской области Руслан Смоленский заявил, что в его адрес стали поступать угрозы насилием после решения местных властей вернуть историческим улицам в центре города дореволюционные названия.

«Требуют нашей отставки, нам угрожают физической расправой, убийством, натравить на нас всю Россию, всех террористов, которые есть», — заявил Смоленский в интервью изданию «Подъем».

По его словам, депутаты городской думы Тарусы, которые приняли решение о возращении старых наименований, не беспокоятся за свои должности и готовы расстаться с ними, если потребуется. Давлению же со стороны коммунистических активистов они поддаваться не намерены.

Смоленский добавил, что работы по замене табличек на улицах города уже начались.

Ранее власти Тарусы приняли решение вернуть 16 историческим улицам в центре города исторические названия.

Так, улица Розы Люксембург стала Посадской, Пионерская – Огородной, Луначарского – Кирпичной, Энгельса – Ивановской, Маркса – Полевой, Каляева – Боголюбской, Декабристов – Городской набережной, а площадь Ленина – Соборной.

Против возвращения названий выступили «Коммунисты России» и КПРФ.