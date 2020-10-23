Медведев заявил, что помощь вакциной другим странам должна быть вне политики

Страны должны оставить политику в стороне, принимая решение помочь другим государствам вакциной от коронавируса, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нам нужно объединить наши усилия, чтобы обеспечить все условия для вакцинации людей в тот момент, когда будут готовы необходимые вакцины... И делать это тоже в стороне от всякой политики», — сказал Медведев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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