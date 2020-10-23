Неизвестные угрожают обезглавить мэра города во Франции

В нескольких местах города Брон на востоке Франции были обнаружены надписи с угрозами обезглавить мэра Жереми Брео, передает CNews.

Брео считает, что его действия «мешают некоторым преступникам», однако он «не отступит». Мэр пояснил, что за время его правления численность полиции в городе была увеличена на 70%, ведется серьезная борьба с оборотом наркотиков.

Глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что префект региона по его просьбе обратится в суд и предоставит мэру необходимую защиту.

Угрозы были получены спустя неделю после обезглавливания в пригороде Парижа преподавателя истории Самюэля Пати.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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