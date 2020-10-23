Песков рассказал о роли Путина в отправке Навального в ФРГ

Участие президента России Владимира Путина в отправке основателя ФБК Алексея Навального в Германию заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин общался с Генпрокуратурой с учетом того, что Навальный не мог на тот момент выезжать за границу, сказал Песков, отметив, что это мог сделать только президент.

Остальное, в частности разрешения на отправление больного и на его перевозку, было полностью прерогативой врачей, уточнил представитель Кремля.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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