В Кремле назвали дебаты Трампа и Байдена соревнованием в большей нелюбви к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не смотрели дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах, бывшего вице-президента страны Джо Байдена, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения в СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Соревнования в большей нелюбви к России – это уже стало такой константой всех избирательных процессов в США, к сожалению. Мы прекрасно себе в этом отдаем отчет и может только выразить сожаление», — сказал Песков.

Вторые и последние дебаты Трампа и Байдена прошли 22 октября.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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