Путин ответил недругам России: «как бы не простудиться на ваших похоронах»

Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обратился к недоброжелателям России.

По его словам, после распада СССР некоторые страны пытались «списать со счетов» Москву и ждали ее «постепенного затухания».

«Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил глава государства.

Он добавил, что Россия объективно оценивает свои интеллектуальные, территориальные, экономические и военные возможности.

Ранее Путин заявил, что в большой политике не может быть друзей.