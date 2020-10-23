Путин ответил недругам России: «как бы не простудиться на ваших похоронах»
Валерия Исполатова
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Президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обратился к недоброжелателям России.
По его словам, после распада СССР некоторые страны пытались «списать со счетов» Москву и ждали ее «постепенного затухания».
«Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил глава государства.
Он добавил, что Россия объективно оценивает свои интеллектуальные, территориальные, экономические и военные возможности.
Ранее Путин заявил, что в большой политике не может быть друзей.