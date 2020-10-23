Байден сравнил Ким Чен Ына с Гитлером

Кандидат в президенты США Джо Байден упомянул лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера при обсуждении отношений США и Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в ходе дебатов. Трансляцию вел телеканал CBS News.

Неожиданной отсылкой бывший вице-президент США ответил на заявление главы государства Дональда Трампа о «хороших отношениях» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«У нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не вторгся в Европу», — заявил Байден.

Кандидат на пост президента от демократов также обвинил Трампа в легитимизации северокорейского лидера, который, по мнению Байдена, является «бандитом».

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